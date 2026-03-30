Αναβολή μαθητικής εκδήλωσης για ψηφιακές δεξιότητες λόγω κακοκαιρίας

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων αναβάλλουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση δημιουργίας και ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων «Ο Θε-ΤΑΛΩΣ συναντά τα e–trikala3», η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου και 1 Απρίλη, αναβάλλεται.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατόπιν των έως τώρα μετεωρολογικών προβλέψεων, που υποδεικνύουν την επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και όλων των συμμετεχόντων, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αντίστοιχα, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στο πρόγραμμα και τις προγραμματισμένες δράσεις.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας.