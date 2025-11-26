Αναβάλλονται λόγω καιρού όλες οι υπαίθριες εκδηλώσεις στα ορεινά των Τρικάλων

Αναβάλλονται όλες οι υπαίθριες εκδηλώσεις και περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις.

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενημερώνει πως μετά από το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και το ιδιαίτερο προειδοποητικό σήμα, καθώς με και τις αποφάσεις του έκτατου ΠΕΣΟΠΠ στις 23/11/2025, ενημερώνει ότι αναβάλλονται από Τετάρτη 26/11/2025 μέχρι νεωτέρας, όλες οι προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στις περιοχές του Δήμου Πύλης και Δήμου Μετεώρων που δέχτηκαν μεγάλα ύψη βροχής και είχαν πληγεί από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Επίσης παρακαλούνται οι Δήμοι και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων στις πληγείσες περιοχές, να ενημερώσουν τους κατοίκους, τους αγροτοκτηνοτρόφους και όσους κάνουν εργασίες υπαίθρου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι να κοπάσει το κύμα κακοκαιρίας.