Αναβάλλεται η εκπαιδευτική ημερίδα του Επιμελητηρίου Τρικάλων

Εξαιτίας της τραγωδίας στην μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ανακοινώνεται από το Επιμελητήριο Τρικάλων η αναβολή της προγραμματισμένης για την Πέμπτη 29/01 εκπαιδευτικής ημερίδας με θέμα: «Οικογένεια και Επιχείρηση. Από τις διαφωνίες στο τραπέζι, στις επαγγελματικές αποφάσεις».

“Με αίσθημα βαθιάς θλίψης για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού, συμμετέχουμε στο πένθος της κοινωνίας των Τρικάλων”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.