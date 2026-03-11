Ανάδοχος για τα έργα πυρασφάλειας του Δικαστικού μεγάρου Τρικάλων

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 62.700 ευρώ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Προσωρινός ανάδοχος επιλέχτηκε η Τρικαλινή εταιρεία «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 1,00 %.

Στο έργο υποβλήθηκαν δυο ακόμα προσφορές, από τις εταιρείες «ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» και «ΓIAΓΛHΣ TEXNIKH E.E.», αλλά απορρίφθηκαν γιατί κρίθηκαν εκπρόθεσμες.

Εύη Παραφόρου, trikalaenimerosi.gr