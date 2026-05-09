Αλλα δύο σχολεία του Δήμου Τρικκαίων στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” 

Το διδακτήριο του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Τρικάλων και το διδακτήριο του 6ου ΓΕΛ Τρικάλων επελέγησαν από τα συναρμόδια Υπουργεία να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Όπως ανακοινώθηκε κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στα Υπουργεία, τους εκπροσώπους των τραπεζών και την ΚΤΥΠ, το πρόγραμμα επεκτείνεται για άλλα 238 σχολεία σε 132 Δήμους της χώρας.

Τα σχολεία αυτά, ευρισκόμενα στα δύο άκρα της πόλης των Τρικάλων (στην Μπάρα και τη Αγία Μονή) θα δεχθούν παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνουν

χρωματισμούς εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας.

κατασκευή/επισκευή/ανακαίνιση WC (συμπεριλαμβανομένων WC ΑΜΕΑ).

κατασκευή/επισκευή ράμπας για άτομα με Αναπηρία.

μονώσεις δώματος ή επισκευή κεραμοσκεπής.

Ο Δήμος Τρικκαίων είχε ήδη εντάξει 2 διδακτήρια στην πρώτη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος (10 Δημοτικό Σχολείο και 4ο Γυμνάσιο «Γεώργιος Σεφέρης»). Οι εργασίες σε αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες στα διδακτήρια της β΄ φάσης αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι, όπως ομοίως τονίστηκε στη διάρκεια υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Μέριμνα για τα σχολεία στον Δήμο Τρικκαίων

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να συνεργάζεται με φορείς, που υλοποιούν έργα ανακαινίσεων σε διδακτήρια. Ενδεικτικά, μέχρι και τα τέλη του 2025, υλοποιήθηκαν στα σχολεία έργα ύψους σε 4.068.000€. Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τα κονδύλια για αποκαταστάσεις από τον Daniel, η χρηματοδότηση από τις Σχολικές Επιτροπές, οι δωρεές από εταιρείες, η χρήση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. για το Παθητικό Νηπιαγωγείο), έχουν συντελέσει σε πλήθος αναμορφώσεων, επισκευών, ανακατασκευών ή/και κατασκευής νέων διδακτηρίων, όπως, ενδεικτικά (μέχρι τέλη του 2025):

Ειδικό Σχολείο Καρυές

Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Καλυβίων

30ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων

10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

4o Γυμνάσιο Τρικάλων

9o Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Δημοτικό Σχολείο Βαλτινού

33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

11ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοπύργου

Νηπιαγωγείο Φλαμουλίου

2ο Λύκειο Τρικάλων

7ο Λύκειο Τρικάλων

6ο Γυμνάσιο Τρικαλων

5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

20ο Νηπιαγωγείο (Παθητικό)

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τις 4 μεγαλύτερες τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank , Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς), ανέρχεται σε 100.000.000 € και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων ESG των τραπεζών και υλοποιείται με την τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Γεώργιος Ζανιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης (την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), παρόντες ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, o Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Τιμολέων Κατσίπος.

Από το γραφείο Τύπου