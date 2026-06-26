Αλλάζει ο τρόπος είσπραξης των δημοτικών τελών – Στόχος η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ρεύματος

Τον δρόμο για την απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους, χωρίς τη μεσολάβηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το νομοσχέδιο ολοκληρώνει σήμερα τη συζήτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής και ακολουθεί η ψηφοφορία.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η νέα ρύθμιση προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα είσπραξης των δημοτικών τελών, ανεξάρτητο από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι οι οφειλές προς τους δήμους να καταβάλλονται με τρόπο αντίστοιχο με εκείνον που εφαρμόζεται για άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Ο κ. Λιβάνιος επισήμανε ότι με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη τίθεται πλέον το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε στο μέλλον τα δημοτικά τέλη να αποσυνδεθούν οριστικά από τους λογαριασμούς ρεύματος, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα τόσο των δήμων όσο και των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργού, το νέο σύστημα θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, στις δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν με το νέο σύστημα του ενός γύρου, εφόσον ο νικητής συγκεντρώσει – μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους – ποσοστό μικρότερο του 42%, η πλειοψηφία που θα διαθέτει στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι μικρότερη, ενισχύοντας την αναλογικότητα στη σύνθεση των συμβουλίων.

trikalaeimerosi.gr