Ακόμη 40 δέντρα από τον Δήμο Τρικκαίων στο Διαλεχτό

Νέα δενδροφύτευση στο Διαλεχτό από τον Δήμο Τρικκαίων. Αυτή τη φορά με 40 δέντρα (σοφόρες), που ομορφαίνουν τον χώρο, εμπλουτίζουν τη φύση και ενισχύουν το πράσινο. Η δενδροφύτευση ολοκληρώθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με τον αντιδήμαρχο Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Ντιντή να επισημαίνει τις συνεχείς πρωτοβουλίες του Δήμου Τρικκαίων ως προς την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν χρόνο ακριβώς, ο Δήμος Τρικκαίων είχε φυτεύσει τα πρώτα 70 δέντρα στο Διαλεχτό, ενισχύοντας το πράσινο στο δάσος της περιοχής.

Η δενδροφύτευση έγινε από το προσωπικό και τον προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων κ. Σωτ. Χελιδώνη.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ευθυγραμμίζεται με την ένταξη του Δήμου Τρικκαίων στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης.

