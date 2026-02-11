Αθλητικές γνώσεις για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων στο Δημοτικό Αθλητικό Μουσείο

Την ευκαιρία να μάθουν στοιχεία της αθλητικής ιστορίας των Τρικάλων είχαν μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.

Το πρωί της τέταρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 οι μαθητές/τριες, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών, επισκέφθηκαν το Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο του Δήμου Τρικκαίων.

Εκεί, ξεναγήθηκαν από τον κ. Μάκη Αλεξίου σε όλα, όσα αφορούν στη μακρά και πολυεπίπεδη αθλητική παράδοση της πόλης, σε πλήθος αθλημάτων.

Το υπάρχον υλικό, οι διακρίσεις αθλητών/τριών, η πορεία αθλημάτων στον χρόνο, εμφάνισαν στους επισκέπτες τη διαχρονικά ισχυρή αθλητική παρουσία των Τρικάλων, στο Μουσείο που διατηρεί ο Δήμος Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου