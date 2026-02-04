Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 

Στους δρόμους βγαίνουν και πάλι οι αγρότες, δύο εβδομάδες μετά τον τερματισμό των μπλόκων.

Εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής αποφάσισαν στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια να πραγματοποιήσουν μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του thesspost.gr.

Ειδικότερα, η κάθοδος στην πρωτεύουσα προγραμματίζεται για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ενώ, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν το Σάββατο.

Παράλληλα, θα διοργανωθούν συλλαλητήρια την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας ενώ θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα – κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά – με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.