Αγροτική οδοποιία: Εντάχθηκαν 11 έργα, ύψους 6 εκατ. ευρώ στους δήμους των Τρικάλων

Tο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε διαδικασία ένταξης 446 έργων αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν σε 141 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Σημειώνεται πως οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ασφαλέστερη και ευκολότερη μετακίνηση γεωργών, κτηνοτρόφων και αγροτικών μηχανημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του χρόνου και του κόστους πρόσβασης στις εκμεταλλεύσεις, αλλά και στη δημιουργία πιο ανθεκτικών υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στους δήμους του νομού Τρικάλων θα υλοποιηθούν 11 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι δήμοι και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στο νομό Τρικάλων:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΔΙΑΒΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΞΥΝΕΙΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Τ.Κ. ΑΥΡΑΣ, ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 500.000 ΕΥΡΩ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1.000.000 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΓΟΜΦΩΝ, Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ, Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΟΥΡΙΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ, Τ.Κ ΠΗΓΗΣ, Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ-ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΗΚΗΣ, Τ.Κ. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ (ΛΙΛΗ), Τ.Κ. ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ 1.000.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ, Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΦΙΛΥΡΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ, ΝΟΜΗΣ 499.700 ΕΥΡΩ

Τάσος Πλέντζας trikalaenimerosi.gr