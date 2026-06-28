Αγροτικές ενισχύσεις: Ξεκινά το μεγάλο κύμα πληρωμών έως το τέλος Ιουνίου

Οι επόμενες δύο ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς μέχρι την ολοκλήρωση του Ιουνίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σειρά πληρωμών που αφορούν το έτος ενίσχυσης 2025.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δημιουργήσει προσδοκίες ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι πιστώσεις προς τους παραγωγούς. Οι καταβολές περιλαμβάνουν τα Οικολογικά Σχήματα, τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, εκκρεμότητες της Βασικής Ενίσχυσης, καθώς και πληρωμές αγροπεριβαλλοντικών δράσεων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην ΕΡΤ, το μεγαλύτερο πακέτο πληρωμών αναμένεται να εκταμιευθεί τη Δευτέρα, μέσω της νέας δομής που λειτουργεί υπό την ΑΑΔΕ και όχι μέσω του προηγούμενου συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, το ποσό που θα διατεθεί αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είτε τη Δευτέρα είτε την Τρίτη θα καταβληθούν περίπου 20 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς ρυζιού μέσω του καθεστώτος ενισχύσεων de minimis, ως αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη ο κλάδος τα προηγούμενα χρόνια. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι εξετάζεται μια πιο μόνιμη λύση, με την ένταξη του τομέα σε ευρύτερο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, ακολουθώντας αντίστοιχο παράδειγμα που εφαρμόστηκε στην περιοχή της Βαλένθια στην Ισπανία.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο να διασφαλιστεί πως οι ενισχύσεις καταλήγουν αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους. Όπως σημείωσε, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις δεν έχουν λόγο ανησυχίας, ενώ η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε κάθε παραγωγός να γνωρίζει πότε και γιατί πληρώνεται ή, αντίστοιχα, τι χρειάζεται να διορθώσει αν δεν λάβει ενίσχυση.

Τι περιλαμβάνουν οι πληρωμές

Το ενδιαφέρον των παραγωγών επικεντρώνεται τόσο στα τελικά ποσά που θα πιστωθούν όσο και στην εξέλιξη των αιτήσεων που εξακολουθούν να ελέγχονται.

Οι πρώτες καταβολές αφορούν τη Βασική Ενίσχυση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τα Οικολογικά Σχήματα, τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, την Αναδιανεμητική Ενίσχυση και το καθεστώς των Νέων Γεωργών.

Για τα Οικολογικά Σχήματα, το ΥΠΑΑΤ έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ενισχύσεις θα δοθούν στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Εξαίρεση αποτελεί η δράση των Αγροδασικών Συστημάτων, όπου προβλέπεται μείωση της ενίσχυσης κατά 40%.

Με την ολοκλήρωση όλων των πληρωμών του Πυλώνα Ι, το συνολικό ποσό εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 600 εκατ. ευρώ.

Ανησυχία για αποκλεισμούς

Παράλληλα, δεν λείπει η ανησυχία μεταξύ αρκετών παραγωγών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι δικαιούχοι ενδέχεται να δουν μειωμένες ενισχύσεις ή ακόμη και να μη συμπεριληφθούν στις πληρωμές των Οικολογικών Σχημάτων και συγκεκριμένων Συνδεδεμένων Ενισχύσεων.

Η βασική αιτία φαίνεται να σχετίζεται με το σύστημα monitoring, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίζει ως μη επιλέξιμες εκτάσεις που στην πράξη καλλιεργούνται κανονικά, με αποτέλεσμα να αποκλείονται προσωρινά από την πληρωμή.

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων στα Οικολογικά Σχήματα

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που πρόκειται να διατεθούν αφορά τα Οικολογικά Σχήματα, με τον συνολικό προϋπολογισμό να εκτιμάται μεταξύ 425 και 500 εκατ. ευρώ. Οι μοναδιαίες αξίες αναμένεται να διαμορφωθούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ενώ για τα Αγροδασικά Συστήματα θα εφαρμοστεί η ήδη ανακοινωμένη μείωση κατά 40%.

Το τελικό ύψος των ποσών που θα δουν οι παραγωγοί στους λογαριασμούς τους θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων και τον αριθμό των αιτήσεων που θα χαρακτηριστούν επιλέξιμες.

Στο αμέσως επόμενο στάδιο των πληρωμών αναμένεται να ενταχθούν και οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, για τις οποίες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αυξημένες μοναδιαίες αξίες σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από Dnews.gr)