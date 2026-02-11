Αγοραστός κατά Κουρέτα: Καταγγέλλει σήμερα όσα χθες ψήφιζε

Απάντηση στις δηλώσεις του Δημήτρη Κουρέτα έδωσε ο Κώστας Αγοραστός, με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες για τη γέφυρα Καλατράβα στον Αγιόκαμπο.

Σε ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» υποστηρίζει ότι καταγγέλλει έργα τα οποία μέχρι χθες ψήφιζε.

Αναλυτικά:

“Ο Δημήτρης Κουρέτας ήταν νομαρχιακός σύμβουλος, επικεφαλής παράταξης, την περίοδο 2006–2010, όταν σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η γέφυρα Καλατράβα, στον Αγιόκαμπο.

Είχε γνώση, θεσμικό ρόλο και ψήφο. Δεν ήταν απών. Ήταν στο τραπέζι των αποφάσεων. Αν υπήρχε πρόβλημα, το γνώριζε και το αποδέχθηκε. Αν δεν υπήρχε, η σημερινή καταγγελία είναι υποκρισία.

Η πολιτική ευθύνη δεν διαγράφεται εκ των υστέρων.”