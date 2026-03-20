“Έφυγε” 57χρονος Τρικαλινός στην Αθήνα – Χάθηκε πρόωρα ο Νίκος Ιακωβάκης

Πάλεψε με γενναιότητα με την επάρατο νόσο τους τελευταίους μήνες αλλά δεν τα κατάφερε και έφυγε σε ηλικία 57 ετών.

Ο λόγος για τον Νίκο Ιακωβάκη του Ερρίκου ο οποίος ζούσε μόνιμα στην Αθήνα μετά την αποφοίτηση του από το Λύκειο στα Τρίκαλα και την είσοδο του στο Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα με τις σπουδές του άρχισε να εργάζεται στον χώρο του ανδρικού ρούχου όπου και παρέμεινε σε επιτελική θέση επώνυμης εταιρείας.

Ο Νίκος Ιακωβάκης ήταν αδελφός του Ηλία Ιακωβάκη, ιδιαίτερα γνωστού στα Τρίκαλα απο την δραστηριότητα του πριν απο χρόνια στον χώρο της διασκέδασης ο οποίος και αυτός ζει πλέον στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο όπως και ο εκλιπών.

Ο Νίκος διατηρούσε επαφές με τους παιδικούς του φίλους στα Τρίκαλα και όποτε ερχόταν στην πόλη συναντιόταν με αρκετούς εξ αυτών. Φανατικός φίλος της ΑΕΚ, παρακολουθούσε την ομάδα συχνά και χαιρόταν ιδιαίτερα με την πορεία της τα τελευταία χρόνια.

Ο Νίκος ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του την κορούλα του ηλικίας 11 ετών.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 21/03/2026 και ώρα 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Ίλιον.

