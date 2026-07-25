Έφυγε από τη ζωή ο παλιός έμπορος αυτοκινήτων Χρήστος Κατσιάβας

Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία των Τρικάλων η είδηση της απώλειας του Χρήστου Κατσιάβα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Χρήστος Κατσιάβας υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες στον χώρο του εμπορίου φορτηγών αυτοκινήτων, με πολυετή παρουσία και σημαντική διαδρομή.

Άνθρωπος με πολλούς φίλους, είχε κερδίσει την εκτίμηση όσων συνεργάστηκαν ή τον γνώρισαν όλα αυτά τα χρόνια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Τον αποχαιρετούν η σύζυγός του Φώφη, οι κόρες του Αθανασία και Βασιλίνα, καθώς και ο εγγονός του Δημήτρης.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.