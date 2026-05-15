Έφυγε ένας ακάματος εργάτης των τοπικών εφημερίδων

Οι παλιότεροι Τρικαλινοί και ειδικότερα οι ξενύχτες στα Καφέ της Ασκληπιού και των γύρω δρόμων, τον θυμούνται καλά. Ήταν ο εφημεριδοπώλης που πουλούσε φρέσκιες τις τοπικές εφημερίδες, φρεσκοτυπωμένες μόλις έβγαιναν από τα πιεστήρια. Τότε που ο τοπικός Τύπος είχε άλλη αξία.

Ο Φώτης Τέλιος, που πέθανε χθες στα 91 του, ήταν η μοναδική πηγή για να διαβάσεις πρώτος τις ειδήσεις που οι άλλοι θα διάβαζαν την επομένη. Συνεπής και ακάματος για περισσότερα από 40 χρόνια. Ακόμα και στον θάνατο του πατέρα του είχε βγει και μοίρασε τα φύλλα στους συνδρομητές για να μην μείνουν τα μαγαζιά χωρίς πρωινή εφημερίδα.

Μαζί του έφυγε και μια εποχή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Κώστας Τόλης, trikalaenimerosi.gr