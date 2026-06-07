Έρχεται νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα: Τι φέρνει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η συζήτηση για τη φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή, καθώς ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές που προκαλούν αντιδράσεις σε ιδιοκτήτες και αγορά ακινήτων. Παρότι η κυβέρνηση κάνει λόγο για απλοποίηση και ενοποίηση δημοτικών χρεώσεων, πολλοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια έμμεση επαναφορά επιβαρύνσεων τύπου ΕΝΦΙΑ, με μεγαλύτερη ευχέρεια των δήμων να καθορίζουν τα ποσά.

Από το 2027 εισάγεται το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο αντικαθιστά το ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Οι συντελεστές θα κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας, οδηγώντας σε αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες. Το τέλος θα επιβάλλεται και σε δικαιώματα υψούν, ενώ σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες οι δήμοι θα μπορούν να προσδιορίζουν την αξία των ακινήτων.

Η είσπραξη θα συνεχίσει να γίνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος, με αυστηρότερες κυρώσεις για τους οφειλέτες. Σε περίπτωση μη εξόφλησης τριών μηνιαίων ή ενός τριμηνιαίου λογαριασμού, θα μπορεί να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, οι δήμοι θα εντείνουν τους ελέγχους στα δηλωμένα τετραγωνικά, επιβάλλοντας πρόστιμα ίσα με το διπλάσιο του αναλογούντος τέλους σε περιπτώσεις αποκλίσεων.

Επιπλέον, θεσπίζεται το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση έργων των περιφερειών, με συντελεστές από 0,15 έως 0,35 τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου. Έτσι, οι ιδιοκτήτες θα επιβαρύνονται τόσο από τους δήμους όσο και από τις περιφέρειες μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην κτηματαγορά, τα ενοίκια και το συνολικό κόστος κατοχής ακινήτων.

kosmoslarissa.gr (*Με πληροφορίες από newmoney.gr)