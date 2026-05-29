Έργο τέχνης από 8.000 ανακυκλώσιμα καπάκια στο αμαξοστάσιο του Δ. Τρικκαίων

Με χρώματα, φαντασία και οικολογική συνείδηση ολοκληρώθηκε το δεύτερο μεγάλο έργο ανακύκλωσης της θεατρικής ομάδας του ΚΔΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ», αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να δώσει νέα ζωή ακόμη και στα πιο απλά υλικά.

Το έργο, ένα εντυπωσιακό πολύχρωμο πουλί φτιαγμένο από περισσότερα από 8.000 ανακυκλώσιμα καπάκια, τοποθετήθηκε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικκαίων, μεταφέροντας καθημερινά ένα μήνυμα δημιουργίας, συνεργασίας και σεβασμού προς το περιβάλλον.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών (εκείνο το διάστημα εκτελούσε χρέη και διευθύντριας Ανταποδοτικών Υπηρεσιών) κ. Θεοδώρας Σαργιώτη. Τη δράση υλοποίησε η θεατροπαιδαγωγός κ. Μαρία Μπλούτσου, μέσα από μια βιωματική διαδικασία, στην οποία τα παιδιά δε μετείχαν απλώς σε μια κατασκευή, αλλά σε μια εμπειρία σκέψης, έκφρασης και συλλογικής δημιουργίας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν, πώς ένα αντικείμενο που συνήθως θεωρείται άχρηστο, μπορεί να αποκτήσει αξία, μορφή και συναίσθημα. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τη συνεργασία και την καλλιτεχνική έκφραση, ήρθαν πιο κοντά στην έννοια της ανακύκλωσης και της προσωπικής ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον.

Το έργο συμβολίζει την ελευθερία, την ελπίδα και τη δύναμη της μεταμόρφωσης. Όπως τα καπάκια ενώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα νέο σύνολο, έτσι και τα παιδιά ενώθηκαν δημιουργικά, αποδεικνύοντας πως όταν η φαντασία συναντά την ευαισθησία, μπορούν να γεννηθούν μικρά θαύματα.

Η θεατρική ομάδα του ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ συνεχίζει να δημιουργεί δράσεις που συνδυάζουν την τέχνη, την παιδαγωγική και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, δίνοντας στα παιδιά χώρο να εκφραστούν, να συνεργαστούν και να ονειρευτούν έναν κόσμο πιο δημιουργικό και πιο ανθρώπινο.

Από το γραφείο Τύπου