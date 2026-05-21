Έργα αγροτικής οδοποιίας 3 εκατ. ευρώ στον Δήμο Πύλης

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Πύλης για την υλοποίηση έργων αγροτικής οδοποιίας σε κοινότητες της περιοχής.

Στο σχετικό δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει με σταθερά βήματα να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες και να εξασφαλίζει μεγάλες χρηματοδοτήσεις για έργα ουσίας, που ενισχύουν την ανάπτυξη και στηρίζουν έμπρακτα την τοπική κοινωνία και τον πρωτογενή τομέα.

Μεθοδικά, οργανωμένα και με συνεχείς παρεμβάσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας αποδεικνύει καθημερινά πως η διεκδίκηση φέρνει αποτέλεσμα. Από την αρχή του νέου έτους έχει καταστήσει την απόσταση Πύλη – Αθήνα… σαν μια καθημερινή διαδρομή Πύλη – Τρίκαλα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες επαφές σε Υπουργεία και κυβερνητικά γραφεία, με μοναδικό στόχο να πετύχει τα μέγιστα για τον Δήμο και τους δημότες του.

Το τελευταίο μεγάλο αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς προσπάθειας ήρθε μετά τη σημαντική συνάντηση που είχε στην Αθήνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, παρουσία και του Αντιδημάρχου Τουρισμού & Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Πλαστήρα.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες και ουσιαστική συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κα Αργυρώ Ζέρβα, ο Δήμος Πύλης εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 3.000.000 ευρώ, μέσω της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία που θα δώσει νέα πνοή στις αγροτικές υποδομές του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα αγροτών και κτηνοτρόφων και βελτιώνοντας την πρόσβαση στις παραγωγικές μονάδες.

Ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας, με σχέδιο, επιμονή και αποτελεσματική παρουσία στα Υπουργεία, συνεχίζει να φέρνει πολύτιμους πόρους στον τόπο, μετατρέποντας τη διεκδίκηση σε χειροπιαστό έργο για κάθε τοπική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, τα έργα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν:

Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Γόμφων, Λυγαριάς, Παλαιομοναστήρου και Μουριάς με δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις στις Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, Πηγής, Πηγής – Δροσερού και Λυγαριάς με χρηματοδότηση 500.000 ευρώ.

Έργα στις Τ.Κ. Φήκης, Παραποτάμου (Λιλή), Γόμφων και Ελευθεροχωρίου με επιπλέον 500.000 ευρώ.

Το μεγάλο έργο αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Πιαλείας με χρηματοδότηση 1.000.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Ελευθεροχωρίου και Φιλύρας με δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ.

Με υπευθυνότητα, συνέπεια και καθημερινή μάχη για την ανάπτυξη του τόπου, η Δημοτική Αρχή Πύλης συνεχίζει να επενδύει σε έργα που στηρίζουν την ύπαιθρο, ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους δημότες.

Ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Η Πύλη αξίζει έργα, ανάπτυξη και συνεχή διεκδίκηση. Από την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς δίνουμε καθημερινή μάχη στα Υπουργεία και στα κέντρα αποφάσεων, ώστε να φέρνουμε χρηματοδοτήσεις και ουσιαστικά αποτελέσματα για κάθε χωριό και κάθε δημότη. Τα 3.000.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία δεν είναι απλώς ένα ακόμη έργο.

Είναι μια μεγάλη παρέμβαση που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, ενισχύει τους ανθρώπους της παραγωγής και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για το αύριο του τόπου μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, σοβαρότητα και πολλή δουλειά.

Θέλω εδώ να ευχαριστήσω το Τμήμα Προγραμματισμού και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πύλης για την άψογη συνεργασία, την επιμονή και την καθοριστική συμβολή τους σε κάθε μεγάλη διεκδίκηση και έργο που πετυχαίνουμε για τον Δήμο μας».