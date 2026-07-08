Έναρξη του νέου θερινού εργαστηρίου Drone στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Ξεκίνησε χθες το νέο εργαστήριο Drone για εφήβους και νέους με στόχο να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στον συναρπαστικό κόσμο των drones, συνδυάζοντας τη γνώση με τη βιωματική μάθηση και την τεχνολογία.

Κατά την πρώτη συνάντηση, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τις βασικές αρχές της πτήσης και εξοικειώθηκαν με θεμελιώδεις έννοιες, όπως η ισορροπία, ο προσανατολισμός στον αέρα και ο ασφαλής χειρισμός ενός drone. Μέσα από θεωρητική ενημέρωση και πρακτικές δραστηριότητες, έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε έναν τομέα που γνωρίζει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και εφαρμογές.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη στα τηλέφωνα 24320 23041-3.