Έναρξη διεργασιών εσωκομματικών εκλογών στην τοπική ΝΔ

Ξεκίνησε την Πέμπτη 9/10/2025, η διαδικασία των Εσωκομματικών Εκλογών της ΝΔ, με την κατάθεση Υποψηφιοτήτων των Συνέδρων.

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. Τρικάλων , την Πέμπτη 16/10/2025 και ώρα 19:00.

Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. Τρικάλων θα δέχεται την κατάθεση των υποψηφιοτήτων Συνέδρων, κάθε απόγευμα από τις 18:30 έως τις 20:30 στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας (Ασκληπιού 20 ,2ος όροφος).

Ενημέρωση και λεπτομέρειες, για το δικαίωμα υποψηφιότητας και τα έγγραφα που απαιτούνται θα τα βρείτε ανοίγοντας το παρακάτω link με την σχετική Εγκύκλιο.

https://ekloges.nd.gr