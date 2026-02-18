Έκοψε πίτα το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρικάλων

Την βασιλόπιτα για το 2026 έκοψε, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρικάλων, παρουσία λυκόπουλων, προσκόπων, ανιχνευτών, Βαθμοφόρων, Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.), παλαιών Προσκόπων και γονέων.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου “με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Κρίστιαν Θέος (Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας) αλλά και η κ. Έφη Λεβέντη (Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων). Τους θερμότερους χαιρετισμούς έστειλαν οι βουλευτές του νομού μας, Κων/νος Σκρέκας, Αθανάσιος Λιούτας, Αικατερίνη Παπακώστα και Μαρίνα Κοντοτόλη.

Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική και η διάθεση όλων τέλεια, βλέποντας την Προσκοπική μας παρέα να μεγαλώνει κάθε χρόνο και περισσότερο!

Ευχόμαστε η νέα χρονιά να είναι γεμάτη δράσεις, εμπειρίες, ταξίδια, με υγεία!

Ευχαριστούμε την ταβέρνα ΄Το τζάκι΄ για την φιλοξενία! Τους χορηγούς μας LOUD MEDIAgroup, Ζαχαροπλαστεία Καραλής, DIGITAL PRINT (Καραγιάννη Ελένη Β.) καθώς και όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας που στήριξαν την προσπάθειά μας και την λαχειοφόρο μας.

Οι συγκεντρώσεις μας, εκτός εκδρομών και εξωτερικών δράσεων, γίνονται κάθε Σάββατο 16:00-18:00 στην «Πράσινη Γωνιά» (πίσω από το 5ο Γυμνάσιο, απέναντι από την e-trikala).

Τηλ επικοινωνίας : 6981916202″