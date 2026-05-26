Έκδοση βιβλίου από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου ανακοινώνει την έκδοση του βιβλίου «Φλαμούλι Τρικάλων. Ιστορία-Λαογραφία». Συγγραφέας του είναι ο Παναγιώτης Κων. Νταλούκας και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της αγιογραφήσεως του νέου ιερού ναού Αγίας Παρασκευής.

Οι 512 σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνουν 346 φωτογραφίες που μεταφέρουν τον αναγνώστη σε παλαιότερες εποχές και 21 χάρτες-διαγράμματα που αποτυπώνουν πλήρως το Φλαμούλι και την πέριξ αυτού περιοχή στο πέρασμα των χρόνων.

Την έκδοση χαιρετίζει και ευλογεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης κ.κ. Χρυσόστομος. Προλογίζει ο εφημέριος του Ναού πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Τύμπας. Περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Γενικές πληροφορίες. Αναφορές στο όνομα από τον 14ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ιδιοκτησιακό καθεστώς από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Οικισμός Νέα Βοδενά. Διανομή των κτημάτων των Στεφάνοβικ και της Εκκλησίας. Εκκλησίες: Από το 1366 έως σήμερα. Εκκλησάκια, εικονοστάσια.

Σχολείο: Η εκπαίδευση των κατοίκων από το 1868 έως σήμερα, τα διδακτήρια. Νηπιαγωγείο. Τοπωνύμια: 41 τοπωνύμια από τα παλαιότερα έως τα σημερινά. Τα σπίτια του χωριού: Το σπίτι, η αυλή, το μαγειρειό, το κουμάσι, το κοτέτσι, ο κήπος κλπ. Ύδρευση. Πηγάδι, τουλούμπες, αρτεσιανά, δίκτυο υδρεύσεως. Οι φορεσιές του Φλαμουλίου. Τα τραγούδια του Φλαμουλίου. Στιγμές από τα έθιμα του χωριού. Αναμνήσεις των κατοίκων. Ένας από τους δολοφόνους του Σακαφλιά κάτοικος Φλαμουλίου. Αγροφύλακες του χωριού. Πολιτισμός. Σύλλογοι, βιβλιοθήκη, εκθεσιακή συλλογή ραδιοφώνου του Κωνσταντίνου Μπακοβασίλη. Αθλητισμός.

Το βιβλίο διατίθεται στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Φλαμουλίου και στο καφενείο της συνοικίας απέναντι από την Εκκλησία. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο.