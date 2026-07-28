Άρχισε να εκπέμπει δοκιμαστικά το νέο Follow Trikala Web Radio

Tο απόγευμα της 27ης Ιουλίου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα με την ιντερνετική ονομασία followtrikala.gr,μέσα από την οποία κυρίως, αλλά όχι μόνο, εκπέμπει και μεταδίδεται ήδη για 24 ώρες την ημέρα και θα εκπέμπει και θα μεταδίδεται για 365 ημέρες το χρόνο η εκπομπή του Follow Trikala web radio.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

“Σε αυτή τη διαδικτυακή σελίδα, που προσαρμόζεται σε όλες τις συσκευές, προσφέροντας άνετη ανάγνωση τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητά, διαδραστικά οι επισκέπτες της μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα το όραμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους του Follow Trikala Web Radio, καθώς πρ0στέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης περισσότερου περιεχομένου στις μικρές οθόνες, ώστε η εμπειρία να παραμένει καθαρή και εύχρηστη και να καθίσταται η πλοήγηση σε αυτή πιο φυσική και ξεκούραστη, ενσωματώνοντας το βασικό μενού της πλατφόρμας και διευκολύνοντας την πρόσβαση των επισκεπτών στις πληροφορίες του σταθμού, καθώς πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στην εμφάνιση και την «τυπογραφία», προσφέροντας πιο ομοιόμορφη και σύγχρονη αισθητική σε όλη την ιστοσελίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο η «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», με έδρα την οδό Πλούτωνος 10 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, προωθεί ήδη και θα το πράξει στο άμεσο μέλλον πιο αποτελεσματικά την ενημέρωση, τη ψυχαγωγία, τη μουσική, αλλά και κάθε καλλιτεχνική δημιουργία και πολιτισμική δράση, μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας.

Μέσα από το Follow Trikala Web Radio και τις υπόλοιπες δράσεις της, η μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία μας επιδιώκει να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση, ποιοτική ψυχαγωγία και σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας, προβάλλοντας τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και αναδεικνύοντας όσα συμβαίνουν στα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Με επίκεντρο λοιπόν τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη Θεσσαλία, θα καλύπτουμε ζωντανά από τις 31 Αυγούστου την καθημερινή επικαιρότητα, τις σημαντικότερες ειδήσεις, τις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, τις τοπικές εκδηλώσεις και τις όποιες πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου.

Παράλληλα, θα προβάλλουμε την ιστορία και τη μοναδική ταυτότητα της περιοχής, από τον Ληθαίο ποταμό και το ιστορικό Βαρούσι έως την αρχαία Τρίκκη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Follow Trikala Web Radio θα λειτουργήσει ως μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, προσφέροντας σύντομα ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, μουσική και πρωτότυπο ηχητικό περιεχόμενο όλο το 24άωρο, καθώς οι Live εκπομπές του με ενημέρωση, μουσική, ψυχαγωγία και πολιτιστικό αποτύπωμα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Από χθες λοιπόν είμαστε ήδη στον “αέρα” του διαδικτύου με το followtrikala.gr, του οποίου οι δοκιμαστικές εκπομπές και τα χορηγικά μηνύματα θα μεταδίδονται μέχρι και τις 30 Αυγούστου και συνεχίζουμε να δουλεύουμε με απώτερο στόχο μας να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για κάθε ακροατή, συνδυάζοντας αξιόπιστη ενημέρωση, ποιοτική μουσική, πολιτιστική δημιουργία και σύγχρονη τεχνολογία.

Μέχρι τότε λοιπόν να ακούτε Follow Trikala Web Radio , μέσα από την διαδικτυακή διεύθυνση followtrikala.gr.

Να ακούτε Ραδιόφωνο με ένα κλικ.“