Άρχισαν στον Δήμο οι προετοιμασίες για τον Μύλο των Ξωτικών – σύσκεψη με Σακκά

Η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων στην Ελλάδα ξεκινά… από το καλοκαίρι. Όπως είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, ο Δήμος και η e-trikala ΑΕ στοχεύουν και προετοιμάζονται για την καλύτερη διοργάνωση, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Από τα τέλη Μαΐου ξεκίνησε η προεργασία και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ουσιαστική σύσκεψη στο γραφείο Δημάρχου με τον ίδιο, την πρόεδρο της e-trikala AE Βίβιαν Τέγου, τη διευθύνουσα σύμβουλο της δημοτικής εταιρείας κ. Βασιλένα Μητσιάδη, τον γενικό γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων κ. Θωμά Παπασίκα και τον συνεργάτη της e-trikala κ. Χάρη Τσαύλο.

Αντικείμενο της σύσκεψης, φυσικά, ο υπερθετικός βαθμός σε κάθε πτυχή της μεγαλύτερης χριστουγεννιάτικης γιορτής στην Ελλάδα: στην ικανοποίηση των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών από τη χώρα μας και από το εξωτερικό, στην προσφορά κάθε δυνατής διευκόλυνσης, στην ασφάλεια όλων,σ την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία, με γνώμονα πάντα το χαμόγελο της αγάπης για μικρούς και μεγάλους φίλους.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε πλήθος θεμάτων, οργανωτικών και τεχνικών, προκειμένου η φετινή 15η διοργάνωση να είναι βελτιωμένη σε κάθε επίπεδο και να προσφέρει ακόμη περισσότερες εμπειρίες στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, τα Τρίκαλα.

Οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης θα ανακοινώνονται σταδιακά, καθώς ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός θα προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε όλες και όλους.

Ραντεβού τον ερχόμενο Νοέμβριο!