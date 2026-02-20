Winter Sales στο Fashion City Outlet: Τελευταίες ημέρες για εκπτώσεις έως και -80%!

Οι Χειμερινές Εκπτώσεις στο Fashion City Outlet μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, με τις μεγάλες προσφορές να ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι το τέλος του μήνα, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μοναδικές ευκαιρίες σε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, προϊόντα τεχνολογίας, σπιτιού και είδη για όλη την οικογένεια, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και -80%.

Το Fashion City Outlet παραμένει ο απόλυτος προορισμός των χειμερινών αγορών, συνδυάζοντας επιλογές από αγαπημένα brands, μεγάλες μειώσεις τιμών και μια εμπειρία βόλτας που συνδυάζει το shopping και την ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια.

Με δωρεάν, άνετο parking 1500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και τις τελευταίες μεγάλες εκπτώσεις της σεζόν, τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις τελικές αγορές του χειμώνα.

Οι Winter Sales ολοκληρώνονται. Προλάβετε τις τελευταίες μεγάλες ευκαιρίες στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr