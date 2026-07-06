Wander Mamas x Fashion City Outlet: Το «28 Days Mommy Challenge» ολοκληρώνεται με ένα ξεχωριστό closing session

Το τελευταίο ραντεβού δίνεται στις 7 Ιουλίου στο Fashion City Outlet

Μετά από τέσσερις εβδομάδες γεμάτες κίνηση, ευεξία και όμορφες στιγμές σύνδεσης, το “28 Days Mommy Challenge” των Wander Mamas φτάνει στην ολοκλήρωσή του, έχοντας δημιουργήσει μια ξεχωριστή κοινότητα μαμάδων που μοιράστηκαν εμπειρίες, έβαλαν την άσκηση στην καθημερινότητά τους και αφιέρωσαν χρόνο στον εαυτό τους.

Το challenge, που φιλοξενήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο Fashion City Outlet, περιλάμβανε open-air pilates sessions και running meet-ups, με τη συμμετοχή της Αννίτας Χατζή, Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής MSc και Fitness & Pilates Instructor MSc, καθώς και καθημερινή υποστήριξη μέσα από το Instagram channel των Wander Mamas, με wellness tips, mini ασκήσεις και περιεχόμενο έμπνευσης.

Το μεγάλο φινάλε στο Fashion City Outlet

Το τελευταίο ραντεβού δίνεται την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 19:30, στον εξωτερικό χώρο του Fashion City Outlet, όπου θα πραγματοποιηθεί το Closing Pilates Session, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του challenge.

Η τελευταία συνάντηση θα έχει γιορτινό χαρακτήρα, με δώρα και εκπλήξεις αποκλειστικά για τις μαμάδες που συμμετείχαν συνολικά στη δράση, κλείνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο έναν κύκλο γεμάτο ευεξία, κίνηση και community bonding.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που φιλοξενεί εμπειρίες με επίκεντρο την ευεξία, τη σύνδεση και την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που δημιουργούν πραγματικές κοινότητες και ουσιαστικές στιγμές.

Γιατί οι πιο όμορφες διαδρομές δεν μετριούνται σε ημέρες, αλλά στις στιγμές που μοιραζόμαστε μαζί — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Info:

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr