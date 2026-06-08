Wander Mamas x Fashion City Outlet: Το “28 Days Mommy Challenge” ξεκινά

Ένα wellbeing challenge για μαμάδες με pilates, running sessions και community bonding

Το Fashion City Outlet και οι Wander Mamas εγκαινιάζουν το νέο “28 Days Mommy Challenge”, ένα ξεχωριστό wellbeing challenge διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, αφιερωμένο στις μαμάδες που θέλουν να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους, να κινηθούν, να ενδυναμωθούν και να συνδεθούν μέσα από μια κοινότητα με κοινές εμπειρίες και ανάγκες.

Η δράση ξεκινά την Τρίτη 9 Ιουνίου στις 19:30 και θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη έως και τις 7 Ιουλίου, μέσα από open-air pilates sessions και running meet-ups, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων γυμναστών και επαγγελματιών wellbeing. Τα Pilates sessions θα πραγματοποιηθούν υπό την καθοδήγηση της Αννίτας Χατζή, Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής MSc και Fitness & Pilates Instructor MSc., η οποία θα αναλάβει να καθοδηγήσει τις συμμετέχουσες σε μία εμπειρία άσκησης και ευεξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαμάδων.

Open-air pilates sessions στην “πλατεία” του Fashion City Outlet

Τα pilates sessions θα πραγματοποιηθούν στον εξωτερικό χώρο του Fashion City Outlet, δημιουργώντας μια ανοιχτή wellbeing εμπειρία για μαμάδες και παιδιά, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άσκηση, χαλάρωση και σύνδεση.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 9 Ιουνίου – PILATES Session | Fashion City Outlet

– PILATES Session | Fashion City Outlet Τρίτη 16 Ιουνίου – Running Session | Ποτάμι

– Running Session | Ποτάμι Τρίτη 23 Ιουνίου – PILATES Session | Fashion City Outlet

– PILATES Session | Fashion City Outlet Τρίτη 30 Ιουνίου – Running Session | Ποτάμι

– Running Session | Ποτάμι Τρίτη 7 Ιουλίου – Closing Pilates Session & λήξη challenge | Fashion City Outlet

Wellness εμπειρία και καθημερινή υποστήριξη

Παράλληλα με τις συναντήσεις, το Instagram channel των Wander Mamas θα λειτουργεί καθημερινά ως ένας επιπλέον χώρος υποστήριξης και motivation για τις συμμετέχουσες, με:

mini ασκήσεις

wellness & nutrition tips

συμβουλές ευεξίας

καθημερινό motivation content

Το challenge ολοκληρώνεται στις 7 Ιουλίου με ένα special closing session στο Fashion City Outlet, το οποίο θα περιλαμβάνει δώρα και εκπλήξεις αποκλειστικά για όσες συμμετείχαν συνολικά στη δράση.

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που φιλοξενεί εμπειρίες με επίκεντρο την ευεξία, τη σύνδεση και την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που δημιουργούν πραγματικό community.

Γιατί όταν οι μαμάδες βρίσκουν χρόνο για τον εαυτό τους, κερδίζουν όλοι — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr