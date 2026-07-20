Wander Mamas x Fashion City Outlet: Δύο καλοκαιρινές συναντήσεις γεμάτες μουσική, παιχνίδι και σύνδεση

Η μουσικοκινητική επιστρέφει στο Fashion City Outlet στις 21 Ιουλίου και 4 Αυγούστου

Οι Wander Mamas συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους δράσεις στο Fashion City Outlet, προσκαλώντας μαμάδες και μικρούς εξερευνητές σε δύο ξεχωριστές συναντήσεις μουσικοκινητικής, γεμάτες παιχνίδι, ρυθμό και δημιουργική έκφραση.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου και την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 19:30, το Happy Family Corner στον χώρο εστιάσης του Fashion City Outlet θα γεμίσει μουσική, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, μέσα από μια βιωματική εμπειρία σχεδιασμένη για βρέφη από 6 μηνών και τους γονείς τους.

Μια εμπειρία που μιλά στη γλώσσα των παιδιών

Η μουσική αποτελεί έναν από τους πρώτους τρόπους με τους οποίους ένα μωρό γνωρίζει τον κόσμο. Μέσα από τον ρυθμό, την κίνηση και το παιχνίδι, ενισχύονται οι αισθήσεις, ο συντονισμός και η επικοινωνία, ενώ παράλληλα καλλιεργείται ακόμη περισσότερο ο δεσμός ανάμεσα στη μαμά και το παιδί.

Με την καθοδήγηση της μουσικοπαιδαγωγού Ιωάννας Καραπάνου, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη τραγούδι, μουσικά όργανα, κίνηση και παιχνίδια με μπαλόνια, σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη χαρά της έκφρασης και της ανακάλυψης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέσω δήλωσης συμμετοχής στη σελίδα των Wander Mamas στο Instagram.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που φιλοξενεί εμπειρίες για όλη την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη μάθηση και τη σύνδεση γονιών και παιδιών.

Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις ξεκινούν μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική και τις στιγμές που μοιραζόμαστε — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr