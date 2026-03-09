Wander Mamas στο Fashion City Outlet: Μια ουσιαστική συνάντηση για τη φροντίδα της νέας μαμάς

Το Fashion City Outlet φιλοξενεί μια ακόμη ξεχωριστή δράση των Wander Mamas, αφιερωμένη στη φροντίδα και την υποστήριξη της μητρότητας.

Την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 18:00, στο εργαστήρι του Fashion City Outlet, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με θέμα «Διατροφή μετά τη Γέννα: Ενέργεια, Θηλασμός και Επιστροφή στην Καθημερινότητα», μια ανοιχτή και δωρεάν εκδήλωση για εγκυμονούσες, νέες μητέρες και μαμάδες που θηλάζουν.

Η εγκυμοσύνη και η λοχεία αποτελούν μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για το σώμα και την καθημερινότητα μιας γυναίκας. Το σώμα προσπαθεί να επανέλθει, η ενέργεια συχνά μειώνεται, ενώ ο θηλασμός και οι νέες ανάγκες του μωρού δημιουργούν πολλά ερωτήματα γύρω από τη σωστή διατροφή και τη φροντίδα της μητέρας.

Στη συνάντηση θα συμμετέχει η κλινική διατροφολόγος Ηλιάνα Μαμέκα, η οποία θα μιλήσει πρακτικά για ζητήματα που απασχολούν πολλές νέες μαμάδες, όπως:

τι αλλάζει στο σώμα μετά τη γέννα

πώς μπορεί να ανακτηθεί η ενέργεια και η αιμοσφαιρίνη

τι χρειάζεται πραγματικά μια μητέρα που θηλάζει

τι ισχύει για τον καφέ, τα όσπρια ή τα γλυκά

και πόσο γρήγορα μπορεί να επανέλθει το βάρος μετά την εγκυμοσύνη





Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πρακτικές ιδέες για γρήγορα και ισορροπημένα γεύματα, έξυπνα snacks που ενισχύουν την ενέργεια της μητέρας και τρόποι οργάνωσης της διατροφής όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Στο τέλος της συνάντησης, οι συμμετέχουσες θα φύγουν με εύκολες ιδέες για υγιεινά snacks τόσο για τη μαμά όσο και για το παιδί, ενισχύοντας μια καθημερινότητα που βασίζεται στη φροντίδα και την ισορροπία.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο σχεδιασμένο για δράσεις και εμπειρίες για όλη την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, την ευεξία και τη σύνδεση.

Γιατί η φροντίδα της οικογένειας ξεκινά πάντα από τη φροντίδα της μαμάς – στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr