Wander Mamas στο Fashion City Outlet: Μια βιωματική εμπειρία Birth Art γεμάτη συναίσθημα και σύνδεση

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η δράση για εγκύους και νέες μαμάδες

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση και έντονα συναισθήματα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου στο Fashion City Outlet η βιωματική δράση Birth Art, που διοργανώθηκε από τις Wander Mamas σε συνεργασία με το We Welcome Babies, την ψυχολόγο και Art Therapist Νικολέττα Κουχάρσκα και τη μαία Έλλη Καστρίκα.

Η δράση φιλοξενήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Fashion City Outlet και έδωσε σε εγκύους και νέες μαμάδες την ευκαιρία να εκφράσουν συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες που συνοδεύουν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη μετάβαση στη γονεϊκότητα, μέσα από χρώματα, εικόνες και δημιουργική έκφραση.

Σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, οι συμμετέχουσες γνώρισαν το Birth Art ως μια βαθιά βιωματική εμπειρία που ενισχύει τη σύνδεση με το σώμα, το μωρό και τον εσωτερικό κόσμο της κάθε γυναίκας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη ζωγραφική ή στις εικαστικές τέχνες.

Η συμμετοχή στη δράση ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη συναισθηματική υποστήριξη και ενδυνάμωση της μητρότητας.

