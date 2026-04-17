Wander Mamas στο Fashion City Outlet: Ένα σεμινάριο που έγινε ανάγκη για κάθε μαμά

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για βρέφη και παιδιά

Με μεγάλη ανταπόκριση, έντονο ενδιαφέρον και αμέτρητα μηνύματα από μαμάδες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Απριλίου στο Fashion City Outlet το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για βρέφη και παιδιά, από τις Wander Mamas σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών (ΕΟΔΥΑ).

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση και πρακτική εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών. Η επανάληψη της δράσης πραγματοποιήθηκε μετά από έντονη ζήτηση, καθώς πολλές μητέρες είχαν εκφράσει την επιθυμία να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, ενώ άλλες μοιράστηκαν πόσο πολύτιμη αποδείχθηκε η γνώση αυτή σε πραγματικές στιγμές ανάγκης.

Σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό και ουσιαστικό, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν πρακτικά σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες:

– πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση πνιγμού,

– πώς να διαχειριστούν απώλεια αισθήσεων,

– και πώς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους σε μια κρίσιμη στιγμή.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήρι του Fashion City Outlet, με την πολύτιμη συμβολή της ΕΟΔΥΑ, την οποία το Fashion City Outlet και οι Wander Mamas ευχαριστούν θερμά για τη συνεχή προσφορά γνώσης και εμπειρίας, μέσα από δράσεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των οικογενειών.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που φιλοξενεί δράσεις με ουσία και περιεχόμενο, το Fashion City Outlet συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά για την οικογένεια.

Γιατί η γνώση που μπορεί να σώσει μια ζωή αξίζει να μοιράζεται — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

