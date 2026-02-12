Valentine’s Day Workshop στο Fashion City Outlet. Μια δημιουργική εμπειρία αγάπης, αρώματος και χαλάρωσης με τις Wander Mamas!

Σε μια ζεστή, χαλαρή και γεμάτη δημιουργικότητα ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε το Valentine’s Day Workshop των Wander Mamas στο Fashion City Outlet, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. Είκοσι μαμάδες συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό εργαστήρι δημιουργίας wax melts, αφιερωμένο στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και στην ανάγκη για μικρές στιγμές φροντίδας και έμπνευσης στην καθημερινότητα.

Το workshop ήταν αφιερωμένο στη δημιουργία χυτών wax melts από οικολογικό κερί σόγιας. Οι συμμετέχουσες γνώρισαν τη διαδικασία παρασκευής και αρωματισμού των δικών τους δημιουργιών, καθώς και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν για ένα κερί baby & pet friendly, ασφαλές για το σπίτι και ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Η δράση φιλοξενήθηκε στο εργαστήρι του Fashion City Outlet, σε ένα περιβάλλον ειδικά διαμορφωμένο για μαμάδες και παιδιά, δίνοντας τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες να απολαύσουν μια όμορφη, δημιουργική εμπειρία μαζί με τα μωρά τους. Μια valentine στιγμή χαλάρωσης, σύνδεσης και δημιουργίας, που ανέδειξε τη σημασία του χρόνου για τον εαυτό μας — ακόμα και μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, εύκολη πρόσβαση και έναν χώρο που φιλοξενεί δράσεις για όλη την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να προσφέρει εμπειρίες που ξεπερνούν τις αγορές και γίνονται μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης.

Μικρές στιγμές αγάπης και δημιουργίας, στο κέντρο της καρδιάς μας – στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα