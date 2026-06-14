Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στα Τρίκαλα – Παρίστανε αστυνομικό και της «ξάφρισε» κοσμήματα και χρήματα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 47χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 11-06-2026, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή στα Τρίκαλα και προσποιούμενος τον αστυνομικό, με το πρόσχημα της αστυνομικής επιχείρησης σε βάρος απατεώνων, την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των -1.200- ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το άτομο που παρέλαβε τα προαναφερόμενα, τυγχάνει ο 47χρονος.