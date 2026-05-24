Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναδεικνύει τη δημόσια πολιτιστική κληρονομιά των Τρικάλων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, εντάσσεται στο πρόγραμμα “ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027”, έργο ύψους 290.000 ευρώ, που αφορά στην ανάδειξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου Τρικκαίων.

Η Πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων» χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και κύριος, δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του είναι ο Δήμος Τρικκαίων.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου εξωστρέφειας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού “Τρίκαλα”. Ένα σχέδιο το οποίο θα πλαισιώνεται από ενέργειες και κινήσεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μιας μόνιμης, οπτικής ταυτότητας και ενός συνεκτικού αφηγήματος εξωστρέφειας του προορισμού. Η ενίσχυση αυτής της ταυτότητας (brand) και η συστηματική του προβολή έχουν στόχο να οδηγήσουν στη βελτίωση της ορατότητας των Τρικάλων και στην αύξηση της επισκεψιμότητας από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η μακροπρόθεσμη στόχευση του έργου περιλαμβάνει την αύξηση των αφίξεων επισκεπτών, την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές και νέες υπηρεσίες, την εν γένει ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εισροή σημαντικού εσόδου που θα διαχέεται σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται: α) Εκπόνηση μελέτης του city branding των Τρικάλων, β) Ψηφιακή και έντυπη απεικόνιση, ψηφιακή τοποθέτηση και προβολή του προορισμού Τρίκαλα, γ) Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (fam/press trips) και roadshows.

