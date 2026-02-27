To υδατικό ζήτημα της Θεσσαλίας στη συνάντηση Κουρέτα με γεωπόνους

Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας στο νέο Διοικητήριο στη Λάρισα προκειμένου να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων του πρωτογενούς τομέα που αφορούν στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Πρωτογενούς Τομέα & Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΟΚ κ. Δημήτρης Σταυρίδης, τέθηκε προς συζήτηση αρχικά το υδατικό ζήτημα της Θεσσαλίας το οποίο κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων αποτελεί μείζον πρόβλημα της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρουσίασε πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν το υδρολογικό σύστημα της Θεσσαλίας, ενημέρωσε για τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τόσο στο πεδίο, όσο και στη δημιουργία του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, ενώ εστίασε για μία ακόμη φορά στην ανάγκη υλοποίησης των μεγάλων έργων, που αναμένονται από την Κυβέρνηση, καθώς και στην καλύτερη λειτουργία του ΟΔΥΘ.

Συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις με τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Mercosur, Ινδίας) και οι ενέργειες στήριξης που πρέπει να γίνουν για τα προϊόντα της περιοχής της Θεσσαλίας, τα έργα αποκατάστασης λόγω Daniel και το Μέτρο 5.2 για το ζωικό κεφάλαιο.

Το μέλλον της κτηνοτροφίας και η αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων απασχόλησε μεγάλο μέρος της συνάντησης.

Στην ατζέντα τέλος βρέθηκαν κι άλλα ζητήματα που αφορούν στα μέτρα στήριξης καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, οι αποζημιώσεις κρατικής αρωγής, η ανάγκη για υλοποίηση ημερίδωνεπιμόρφωσης για το Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό Μητρώο, καθώς και η εθελοντική αγορά πιστώσεων άνθρακα (VoluntaryCarbonCredit).