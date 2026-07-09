Tροχαίο στην περιφερειακή των Τρικάλων – Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΓΝΛ

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιφερειακή οδό των Τρικάλων όταν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, ενώ απαιτήθηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για τον απεγκλωβισμό του ενός.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τους τραυματίες στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

(*) φωτογραφία Θανάσης Καλιακούδας (larissanet.gr)

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