Tραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές εντοπίστηκαν δύο αδελφές στο διαμέρισμά τους

Νεκρές εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα τους κοντά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στη Λάρισα, δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε το βράδυ της Μ. Τρίτης από τους γείτονες για έντονη δυσοσμία, με τις γυναίκες να βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Ο χρόνος και η αιτία θανάτου των δύο γυναικών ερευνώνται, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

kosmoslarissa.gr