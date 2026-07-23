Summer Sales συνεχίζονται στο Fashion City Outlet

Ακόμη περισσότερες ευκαιρίες αγορών με εκπτώσεις, ειδικές προσφορές και αγαπημένα brands

Οι Summer Sales συνεχίζονται δυναμικά στο Fashion City Outlet, προσφέροντας καθημερινά μοναδικές ευκαιρίες αγορών για όλη την οικογένεια. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70%, αλλά και επιπλέον προωθητικές ενέργειες σε δεκάδες καταστήματα, το Fashion City Outlet αποτελεί τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό shopping.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των Summer Sales, οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους με άνεση, απολαμβάνοντας αγαπημένα brands, μεγάλες προσφορές και μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει μόδα, ομορφιά, ψυχαγωγία και γεύση.

Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, εκπτώσεις έως 70% στα Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Mango, Oxette-Loisir, Staff Gallery, Yours, Sagiakos, Νάκας και Clodist, καθώς και έως 60% στα Lapel και Sinsay.

Σημαντικές ευκαιρίες θα βρουν επίσης οι επισκέπτες στα Adidas, Admiral, American Stars, Guess, LC Waikiki, Pepco, Prince Oliver, Panaidis, Tsakiris Mallas και Understories, ενώ ξεχωρίζουν οι επιπλέον προσφορές των Migato, με extra όφελος στο δεύτερο προϊόν και σε outlet είδη.

Στον χώρο της ομορφιάς, η Galerie de Beauté συμμετέχει δυναμικά στις Summer Sales με προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα brands αρωμάτων, μακιγιάζ και περιποίησης όπως Lancôme, Estée Lauder, Bobbi Brown, Dior, All Saints, Annayake και Lancaster, ενώ όσοι αναζητούν μια ολοκληρωμένη οικογενειακή εμπειρία μπορούν να επωφεληθούν και από τη Summer Offer του Volta Fun Park, με ειδικά πακέτα παιδικών πάρτι για τους καλοκαιρινούς μήνες με μόνο 230€.

Ανάλαφρα καλοκαιρινά outfits, υποδήματα, αξεσουάρ, προϊόντα ομορφιάς, παιδικά είδη, αθλητικός εξοπλισμός και πολλές ακόμη επιλογές συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο προορισμό shopping που καλύπτει κάθε ανάγκη και κάθε ηλικία.

Κι επειδή η βόλτα δεν σταματά στις αγορές, το Fashion City Outlet προσφέρει επιλογές για καφέ, φαγητό και ψυχαγωγία, ώστε κάθε επίσκεψη να μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και δεκάδες μοναδικές προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς, το Fashion City Outlet συνεχίζει να αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό αγορών για όλη τη Θεσσαλία.

Γιατί το καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο απολαυστικό όταν συνδυάζει αγαπημένα brands, μεγάλες ευκαιρίες και μοναδικές εμπειρίες — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr