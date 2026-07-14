Summer Sales στο Fashion City Outlet: Ο προορισμός των καλοκαιρινών εκπτώσεων — έως -70%!

Το καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο απολαυστικό στο Fashion City Outlet, καθώς οι Καλοκαιρινές Εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διαρκούν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες αγορών με εκπτώσεις που φτάνουν έως και -70%.

Καθ’όλη τη διάρκεια των Summer Sales, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τις αγορές τους και τα Σάββατα, ενώ το Fashion City Outlet θα είναι ανοιχτό και την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 11:00 έως τις 20:00, προσφέροντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για καλοκαιρινό shopping.

Παράλληλα, τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχουν δυναμικά στις εκπτώσεις με μοναδικές προσφορές και ειδικές ευκαιρίες, όπως εκπτώσεις έως 70% στα Yours, Oxette-Loisir και Staff Gallery, έως 60% στα υποδήματα Lapel, έως 50% στα Admiral, LC Waikiki και Panaidis, εκπτώσεις στη νέα συλλογή της Mango, καθώς και επιπλέον 40% στο δεύτερο είδος στα Migato.

Σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει χαλαρή βόλτα, έξυπνες επιλογές και αγαπημένα brands, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν την καλοκαιρινή τους γκαρνταρόμπα, να ανακαλύψουν τα νέα trends της σεζόν ή να επιλέξουν διαχρονικά κομμάτια για κάθε περίσταση — πάντα σε τιμές που κάνουν τη διαφορά.

Ανάλαφρα φορέματα, T-shirts, λινά σύνολα, μαγιό, σανδάλια, sneakers, τσάντες, αξεσουάρ, παιδικά είδη, αλλά και προτάσεις ομορφιάς και περιποίησης συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο προορισμό shopping για όλη την οικογένεια, με κορυφαία brands και σημαντικές εκπτώσεις.

Κι επειδή η βόλτα δεν σταματά στις αγορές, το Fashion City Outlet προσφέρει επιλογές για καφέ, φαγητό και ψυχαγωγία, ώστε κάθε επίσκεψη να μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και εκπτώσεις που φτάνουν έως και -70%, οι Καλοκαιρινές Εκπτώσεις γίνονται η ιδανική αφορμή για μια επίσκεψη…

Γιατί το καλοκαίρι έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζει αγαπημένες αγορές και μεγάλες ευκαιρίες — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr