Το καλοκαίρι ξεκινά με μοναδικές ευκαιρίες αγορών, αγαπημένα brands και προτάσεις για όλη την οικογένεια

Το καλοκαίρι έφτασε στο Fashion City Outlet και φέρνει μαζί του ακόμη περισσότερους λόγους για μια απολαυστική εμπειρία shopping, με ειδικές προσφορές, μοναδικές ευκαιρίες και αγαπημένα brands που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε στιλ.

Οι επισκέπτες του Fashion City Outlet μπορούν να ανακαλύψουν ξεχωριστές προτάσεις μόδας, υπόδησης και αξεσουάρ, αξιοποιώντας τις ειδικές summer offers που έχουν διαμορφώσει τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου.

Στο American Stars, οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον προσφορές έως και 30% στις ήδη διαμορφωμένες outlet τιμές, ενώ στο Yours και στο Oxette-Loisir θα βρουν μοναδικές προτάσεις με όφελος έως και 70% από τις αρχικές τιμές.

Το Staff Gallery παρουσιάζει ειδικές καλοκαιρινές προτάσεις σε polo μπλούζες, chino και cargo παντελόνια και σορτς, ενώ στο Sagiakos οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν σημαντικές προσφορές σε T-shirts, προϊόντα Boss, polo μπλούζες, παντελόνια και επιλεγμένα υποδήματα.

Στο Lapel, οι λάτρεις των υποδημάτων θα βρουν προτάσεις με όφελος έως και 60%, ενώ στο Migato προσφέρεται επιπλέον έκπτωση 40% στο δεύτερο προϊόν ίσης ή χαμηλότερης αξίας σε επιλεγμένους κωδικούς.

Ξεχωριστή θέση στις Summer Offers κατέχει η νέα άφιξη του Fashion City Outlet, η Galerie de Beauté, η οποία υποδέχεται τους επισκέπτες με προσφορές έως και 35% σε επιλεγμένα προϊόντα ομορφιάς, αρωμάτων και περιποίησης, προσθέτοντας ακόμη περισσότερες επιλογές στην καλοκαιρινή εμπειρία αγορών και αναδεικνύοντας το Fashion City Outlet ως ολοκληρωμένο προορισμό shopping και beauty.

Παράλληλα, αγαπημένα brands όπως Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Mango, Celestino, Prince Oliver, Sinsay, Pepco και Understories συμμετέχουν στις Summer Offers με ειδικές προωθητικές ενέργειες και μοναδικές προτάσεις για τις καλοκαιρινές αγορές.

Οι Summer Offers στο Fashion City Outlet αποτελούν την ιδανική αφορμή για μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, με επιλογές για γυναίκες, άνδρες, παιδιά και όλη την οικογένεια.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και ένα εμπορικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες αφίξεις και αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet συνεχίζει να προσφέρει ακόμη περισσότερους λόγους για να το επισκέπτονται καθημερινά οι καταναλωτές από όλη τη Θεσσαλία.

Γιατί το καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο όμορφο όταν συνδυάζει επιλογές, εμπειρίες και αγαπημένες αγορές — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Info:

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr