Responsive Parenting από τις Wander Mamas στο Fashion City Outlet: Μια ουσιαστική συνάντηση για τη δύναμη της πρώιμης επικοινωνίας

Το Fashion City Outlet φιλοξενεί μια ακόμη ξεχωριστή δράση των Wander Mamas, αφιερωμένη στη σύνδεση, την επικοινωνία και τη σχέση γονέα–παιδιού.

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 18:00, στο εργαστήρι του Fashion City Outlet, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με θέμα “Responsive Parenting: Χτίζοντας την επικοινωνία πριν από τον λόγο”, μια ανοιχτή και δωρεάν εκδήλωση για γονείς που θέλουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα πρώτα βήματα της επικοινωνιακής ανάπτυξης του παιδιού τους.

Συχνά αναρωτιόμαστε πότε θα έρθει η πρώτη λέξη. Όμως η επικοινωνία ξεκινά πολύ νωρίτερα. Στη συγκεκριμένη συνάντηση θα δοθεί έμφαση στην πρώιμη επικοινωνία και στο πώς, μέσα από το μοντέλο Responsive Parenting, ο γονέας μπορεί να ενισχύσει ενεργά την ανάπτυξη του λόγου μέσα από την καθημερινή του παρουσία.

Θα συζητηθούν:

τα πρώιμα επικοινωνιακά σήματα του μωρού

η σωστή και ουσιαστική ανταπόκριση

το πότε μια καθυστέρηση αποτελεί αναπτυξιακή διαφοροποίηση και πότε χρειάζεται αξιολόγηση

πρακτικοί τρόποι ενίσχυσης της επικοινωνίας στο σπίτι

Γιατί ο λόγος δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι σχέση, παρουσία, σύνδεση.

Στη δράση συμμετέχει το Theraplay Larissa – Πρότυπο Διεπιστημονικό Κέντρο Λογοθεραπείας Παιδιών & Ενηλίκων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δημήτρη Γεωργάκη, Λογοθεραπευτή BSc, MSc & Ειδικό Φωνοθεραπευτή, προσφέροντας επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και πρακτικές κατευθύνσεις στους γονείς.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα υπάρχουν δώρα και όμορφες εκπλήξεις για μαμάδες και παιδιά, με τη στήριξη συνεργαζόμενων εταιρειών.

Με δωρεάν, άνετο parking 1500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν φιλόξενο χώρο που αγκαλιάζει δράσεις για όλη την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να φιλοξενεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, τη σύνδεση και τη φροντίδα.

Γιατί η ουσιαστική σύνδεση ξεκινά από τις μικρές καθημερινές στιγμές – και αυτές βρίσκουν πάντα χώρο στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr