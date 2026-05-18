Panini World Cup 2026 Experience στο Fashion City Outlet: Το παιχνίδι ξεκίνησε δυναμικά

Με μεγάλη συμμετοχή το πρώτο Σαββατοκύριακο – οι δράσεις συνεχίζονται

Με μεγάλη συμμετοχή, ενθουσιασμό και έντονη παιδική ενέργεια ξεκίνησε στο Fashion City Outlet η διαδραστική εμπειρία Panini World Cup 2026 Football Challenges, μετατρέποντας τον κεντρικό διάδρομο σε ένα ζωντανό football stage.

Το Σάββατο 17 Μαΐου οι μικροί επισκέπτες μπήκαν στο παιχνίδι, δοκίμασαν τις ικανότητές τους και συμμετείχαν ενεργά στα challenges, ζώντας μια εμπειρία γεμάτη δράση, ένταση και διασκέδαση, εμπνευσμένη από τον κόσμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, την Κυριακή 17 Μαΐου, το θεματικό face painting στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court ολοκλήρωσε το Σαββατοκύριακο με ποδοσφαιρική διάθεση, χρώμα και δημιουργική έκφραση.

Μπες στο παιχνίδι των football challenges

Οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν τις δεξιότητές τους μέσα από τρεις δυναμικές ποδοσφαιρικές προκλήσεις:

Kicks Up Challenge – έλεγχος της μπάλας και ισορροπία

– έλεγχος της μπάλας και ισορροπία Football Obstacle Race Challenge – ταχύτητα και τεχνική μέσα από εμπόδια

– ταχύτητα και τεχνική μέσα από εμπόδια Hit the Goal Challenge – ευστοχία και ακρίβεια στα σουτ

Η ένταση ανεβαίνει και κάθε συμμετοχή γίνεται μια μικρή ποδοσφαιρική πρόκληση.

Panini rewards για όλους

Στο τέλος της εμπειρίας, όλοι οι μικροί συμμετέχοντες κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα Panini FIFA World Cup 2026, ενισχύοντας τη συλλεκτική εμπειρία και τη χαρά της συμμετοχής.

Η εμπειρία συνεχίζεται

Οι δράσεις συνεχίζονται τα επόμενα Σάββατα 23 & 30 Μαΐου και 6 & 13 Ιουνίου, ώρες 12:00–14:00 & 17:30–19:30, προσκαλώντας ακόμη περισσότερους μικρούς fans να μπουν στο παιχνίδι.

Παράλληλα, τις Κυριακές 24, 31 Μαΐου και 7 & 14 Ιουνίου στις 12:00–14:00 & 17:30–19:30, συνεχίζεται και το θεματικό face painting στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court συμπληρώνοντας την ποδοσφαιρική εμπειρία.

Με ελεύθερη είσοδο, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που συνδυάζει αγορές, ψυχαγωγία και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, το Fashion City Outlet αποτελεί σταθερό προορισμό για κάθε Σαββατοκύριακο.

Το παιχνίδι συνεχίζεται — και κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται αφορμή για δράση, χαμόγελα και μοναδικές στιγμές… στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr