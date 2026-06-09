Panini World Cup 2026 Experience στο Fashion City Outlet: Το παιχνίδι κορυφώνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο

Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον πριν το φινάλε – Τελευταία ευκαιρία στις 13 και 14 Ιουνίου

Με μεγάλη συμμετοχή, έντονο ενθουσιασμό και αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε στο Fashion City Outlet η εμπειρία Panini World Cup 2026 Football Challenges, με το πρόσφατο Σαββατοκύριακο να επιβεβαιώνει τη δυναμική της δράσης λίγο πριν την ολοκλήρωσή της.

Οι μικροί επισκέπτες συμμετείχαν ενεργά στα challenges, δοκίμασαν τις δεξιότητές τους και απόλαυσαν μια εμπειρία γεμάτη δράση και παιχνίδι, ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου, το θεματικό face painting στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court ολοκλήρωσε το Σαββατοκύριακο με χρώμα, φαντασία και ποδοσφαιρική διάθεση.

Μπες στο παιχνίδι των football challenges

Οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους μέσα από τρεις δυναμικές ποδοσφαιρικές προκλήσεις:

Kicks Up Challenge – έλεγχος και ρυθμός στην επαφή με την μπάλα

– έλεγχος και ρυθμός στην επαφή με την μπάλα Football Obstacle Race Challenge – ταχύτητα και ευελιξία μέσα από εμπόδια

– ταχύτητα και ευελιξία μέσα από εμπόδια Hit the Goal Challenge – στόχευση και ευστοχία

Η ένταση παραμένει υψηλή και κάθε συμμετοχή γίνεται μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό.

Panini rewards για όλους

Στο τέλος της εμπειρίας, όλοι οι μικροί συμμετέχοντες κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα Panini FIFA World Cup 2026, παίρνοντας μαζί τους ένα κομμάτι της εμπειρίας.

Τελευταία ευκαιρία συμμετοχής

Η εμπειρία ολοκληρώνεται το Σάββατο 13 Ιουνίου, ώρες 12:00–14:00 & 17:30–19:30, δίνοντας την τελευταία ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στα Panini World Cup 2026 Football Challenges.

Παράλληλα, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12:00–14:00 & 17:30–19:30, το θεματικό face painting στον χώρο του Food Court ολοκληρώνει τη δράση με μια τελευταία δημιουργική πινελιά.

Με ελεύθερη είσοδο, το Fashion City Outlet προσκαλεί όλους να ζήσουν το φινάλε μιας εμπειρίας γεμάτης παιχνίδι και ενέργεια.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που μετατρέπεται σε προορισμό εμπειριών για όλη την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να προσφέρει στιγμές που αξίζουν.

Το παιχνίδι συνεχίζεται — και τώρα είναι η στιγμή να το ζήσεις μέχρι το τέλος… στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr