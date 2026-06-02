Panini World Cup 2026 Experience στο Fashion City Outlet: Η εμπειρία κορυφώνεται

Με σταθερά αυξημένη συμμετοχή και έντονο ενθουσιασμό συνεχίστηκε στο Fashion City Outlet η εμπειρία Panini World Cup 2026 Football Challenges, με το τρίτο Σαββατοκύριακο να επιβεβαιώνει τη δυναμική της δράσης ως σημείο αναφοράς για τις οικογένειες της πόλης.

Οι μικροί επισκέπτες συμμετείχαν ενεργά στα challenges, δοκίμασαν τις δεξιότητές τους και βίωσαν μια εμπειρία γεμάτη δράση, ρυθμό και παιχνίδι, ενώ την Κυριακή 31 Μαΐου, το θεματικό face painting στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court συμπλήρωσε τη δράση με ποδοσφαιρικά σχέδια και δημιουργική διάθεση, δίνοντας συνέχεια στο κλίμα του World Cup.

Μπες στο παιχνίδι των football challenges

Οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν τις ικανότητές τους μέσα από τρεις ποδοσφαιρικές προκλήσεις:

Kicks Up Challenge – έλεγχος και ισορροπία στην επαφή με την μπάλα

– έλεγχος και ισορροπία στην επαφή με την μπάλα Football Obstacle Race Challenge – ταχύτητα και τεχνική μέσα από εμπόδια

– ταχύτητα και τεχνική μέσα από εμπόδια Hit the Goal Challenge – στόχευση και ακρίβεια

Η εμπειρία εξελίσσεται, η ένταση ανεβαίνει και κάθε συμμετοχή γίνεται μια μικρή ποδοσφαιρική δοκιμασία.

Panini rewards για όλους

Στο τέλος της εμπειρίας, όλοι οι μικροί συμμετέχοντες κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα Panini FIFA World Cup 2026, κρατώντας ένα κομμάτι του παιχνιδιού μαζί τους.

Η εμπειρία συνεχίζεται

Οι δράσεις συνεχίζονται τα επόμενα Σάββατα 6 & 13 Ιουνίου, ώρες 12:00–14:00 & 17:30–19:30, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους μικρούς fans να μπουν στο παιχνίδι.

Παράλληλα, το θεματικό face painting συνεχίζεται τις Κυριακές 7 & 14 Ιουνίου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court.

Με ελεύθερη είσοδο, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για ψυχαγωγία, δράση και οικογενειακές εμπειρίες, το Fashion City Outlet ενισχύει τη ζωντάνια των Σαββατοκύριακων της πόλης.

Το παιχνίδι συνεχίζεται — και πλησιάζει στην πιο δυνατή του στιγμή… στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

