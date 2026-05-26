Panini World Cup 2026 Experience στο Fashion City Outlet: Η δυναμική συνεχίζεται

Ακόμα ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο – το παιχνίδι παραμένει σε full ρυθμό

Με αμείωτο ενδιαφέρον, έντονη συμμετοχή και ακόμη περισσότερη ενέργεια συνεχίστηκε στο Fashion City Outlet η εμπειρία Panini World Cup 2026 Football Challenges, με το δεύτερο Σαββατοκύριακο να επιβεβαιώνει τη δυναμική της δράσης.

Ο χώρος γέμισε με παιδικές φωνές, κίνηση και παιχνίδι, καθώς οι μικροί επισκέπτες συμμετείχαν ενεργά στα challenges του Σαββάτου, δοκίμασαν τις δεξιότητές τους και έγιναν μέρος μιας εμπειρίας που φέρνει το World Cup πιο κοντά από ποτέ. Την Κυριακή, το θεματικό face painting στον ειδικά διαμορφωμένο χώρου του Food Court συμπλήρωσε την εμπειρία, μεταφέροντας το κλίμα του παιχνιδιού σε μια πιο δημιουργικη και χρωματιστή διάσταση.

Δοκίμασε τις ικανότητές σου στο γήπεδο

Οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να αναμετρώνται σε τρεις ποδοσφαιρικές προκλήσεις που δοκιμάζουν ταχύτητα, τεχνική και ακρίβεια:

Kicks Up Challenge – έλεγχος και ρυθμός στην επαφή με την μπάλα

– έλεγχος και ρυθμός στην επαφή με την μπάλα Football Obstacle Race Challenge – ταχύτητα και ευελιξία μέσα από εμπόδια

– ταχύτητα και ευελιξία μέσα από εμπόδια Hit the Goal Challenge – στόχευση και ευστοχία

Κάθε προσπάθεια γίνεται παιχνίδι και κάθε συμμετοχή μια μικρή πρόκληση γεμάτη ενθουσιασμό.

Panini rewards που κάνουν τη διαφορά

Στο τέλος της εμπειρίας, όλοι οι μικροί συμμετέχοντες κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα Panini FIFA World Cup 2026, κρατώντας ένα κομμάτι της εμπειρίας μαζί τους.

Η συνέχεια φέρνει ακόμη περισσότερη δράση

Οι δράσεις συνεχίζονται τα επόμενα Σάββατα 30 Μαΐου και 6 & 13 Ιουνίου, ώρες 12:00–14:00 & 17:30–19:30, δίνοντας νέες ευκαιρίες συμμετοχής.

Παράλληλα, τις Κυριακές 31 Μαΐου και 7 & 14 Ιουνίου στις 12:00–14:00 & 17:30–19:30, συνεχίζεται και το θεματικό face painting προσθέτοντας χρώμα και φαντασία στην εμπειρία.

Με ελεύθερη είσοδο, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δημιουργεί λόγους για οικογενειακή έξοδο.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που εξελίσσεται σε προορισμό εμπειριών για μικρούς και μεγάλους, το Fashion City Outlet διατηρεί τον ρυθμό της δράσης σε κάθε Σαββατοκύριακο.

Το παιχνίδι συνεχίζεται — και γίνεται όλο και πιο συναρπαστικό… στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr