O Ρουβίκωνας βανδάλισε δημοτικά παρκόμετρα – Ο λογαριασμός της ζημιάς στις τσέπες των δημοτών – Οξεία αντίδραση του Δήμου Λαρισαίων

Σε μια πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα ενέργεια προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η πολιτική οργάνωση του Ρουβίκωνα η οποία στη Λάρισα, μέχρι τώρα, περιοριζόταν σε ήπιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, κυρίως με τρικάκια και μπογιές σε τοίχους έξω από βουλευτικά γραφεία.



Αυτή τη φορά η βία άλλαξε επίπεδο προκαλώντας ευθέως τη νομιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Μέλη της οργάνωσης – η οποία τελευταία εμφανίζεται και στο δημοτικό συμβούλιο θέτοντας ερωτήματα-, έσπασαν παρκόμετρα στα νεοσύστατα πάρκινγκ τόσο στην οδό Καλλιθέας όσο και στην Γεωργιάδου, διότι λέει διαφωνούν με τη χρέωση στη στάθμευση.

Από την πλευρά του Δημοτικής αρχής υπήρξε έντονη ανακοίνωση καταδίκης στην οποία, εκτός των άλλων, “καλούνται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν με σαφήνεια απέναντι στα χθεσινά γεγονότα. Η σιωπή, οι υπεκφυγές και οι μισόλογες καταδίκες δεν συνιστούν θέση αρχής”, τονίζεται σε αυτή.

Με την υπόθεση ασχολείται η αστυνομία αλλά είναι άγνωστο αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την πρόοδο των ερευνών καθώς το θέμα του Ρουβίκωνα είναι …ειδικού χειρισμού και πάντα υπό τις εντολές του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα.

Κώστας Τόλης

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων επισημαίνονται τα εξής:

«Η χθεσινοβραδινή καταστροφή παρκομέτρων και δημοτικού εξοπλισμού από μέλη του Ρουβίκωνα δεν αποτελεί πράξη κοινωνικής ευαισθησίας, ούτε πράξη «απελευθέρωσης» δημόσιου χώρου.

Είναι μια καθαρή πράξη βανδαλισμού σε βάρος της περιουσίας των πολιτών.

Όσοι έσπασαν τα παρκόμετρα δεν έβαλαν το χέρι στην τσέπη τους. Έβαλαν το χέρι στην τσέπη κάθε δημότη.

Δεν στράφηκαν απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Στράφηκαν απέναντι στους ίδιους τους πολίτες που πληρώνουν για τις υποδομές της πόλης και δικαιούνται να τις βρίσκουν λειτουργικές την επόμενη ημέρα

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, όποιος διαφωνεί με μια δημοτική πολιτική προσφεύγει στον δημόσιο διάλογο, στις θεσμικές διαδικασίες και στα δημοκρατικά μέσα. Δεν κυκλοφορεί τη νύχτα καταστρέφοντας δημόσια περιουσία και επιβάλλοντας τις απόψεις του με τη βία.

Η λογική «αποφασίζουμε μόνοι μας τι ισχύει και τι όχι» δεν είναι αγώνας για ελευθερία. Είναι περιφρόνηση προς τους νόμους, τους θεσμούς και την ίδια την κοινωνία.

Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα:

* Στην πλήρη καταγραφή των ζημιών.

* Στην υποβολή κάθε νόμιμης ενέργειας για την αναζήτηση ευθυνών και αποζημιώσεων.

* Στην άμεση αποκατάσταση του εξοπλισμού ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία της πόλης.

Ταυτόχρονα, καλούμε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν με σαφήνεια απέναντι στα χθεσινά γεγονότα. Η σιωπή, οι υπεκφυγές και οι μισόλογες καταδίκες δεν συνιστούν θέση αρχής.

Σε ζητήματα δημοκρατίας, νομιμότητας και προστασίας της περιουσίας των πολιτών δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Υπάρχει μόνο μια καθαρή επιλογή: καταδίκη ή ανοχή.

Ας είναι ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση:

Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους τους πολίτες. Δεν ανήκει σε ομάδες που θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργούν ως αυτόκλητοι τιμωροί ή αυτόκλητοι διαχειριστές της πόλης.

Η δημοτική περιουσία θα προστατευθεί. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Και κανένας τραμπουκισμός δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τη δημοκρατία και τη νομιμότητα.

Ο Δήμος δεν εκφοβίζεται.

Ο Δήμος δεν υποχωρεί.

Ο Δήμος θα υπερασπιστεί την περιουσία και το δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε μια πόλη που λειτουργεί με κανόνες και όχι με τη λογική του «όποιος φωνάζει περισσότερο ή σπάει περισσότερα».

Καμία νομιμοποίηση στη βία και τις καταστροφές.

Καμία ανοχή στον βανδαλισμό της περιουσίας των πολιτών».

kosmoslarissa.gr (οι φωτογραφίες είναι απο το σάιτ της Ελευθερίας)