O Ευάγγελος Βενιζέλος στον Βόλο, σε εκδήλωση του ΣΒΘΣΕ

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ο π. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, θα βρίσκεται στον Βόλο, ως Κεντρικός Ομιλητής σε θεματική εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ).

Η εκδήλωση, με θέμα «Θεσμική Σταθερότητα, Γεωπολιτικές Ανακατατάξεις και Οικονομική Ανάπτυξη», θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο Domotel Xenia Βόλου.

Η τοποθέτηση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου αναμένεται να εστιάσει στη σχέση θεσμικής σταθερότητας, γεωπολιτικών εξελίξεων και οικονομικής προοπτικής, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο διάλογος που θα ακολουθήσει με τον Πρόεδρο του ΣΒΘΣΕ, κ. Αθανάσιο Συριανό, με στόχο να αναδειχθούν οι θεσμικές προκλήσεις της εποχής, το ζήτημα της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία και την κοινωνία.

Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα, καθώς πραγματοποιείται σε χρονική συγκυρία κατά την οποία έχει ανοίξει, σε εθνικό επίπεδο, η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και τους θεσμικούς ελέγχους στο σύνολο της κρατικής λειτουργίας.