“Oι Φιλέλληνες το 1821”, εγκαίνια έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Π.Ε. Καρδίτσας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, διοργανώνουν την έκθεση: Οι Φιλέλληνες το 1821 με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Επετείου του 1821, μέσα από τη συλλογή του Βασίλειου Νικόλτσιου.

Η Έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στις 19:30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας και θα διαρκέσει έως τις 5 Απριλίου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει ενθυμήματα από την παρουσία των Φιλελλήνων στον αγώνα του 1821, οι οποίοι έδειξαν έμπρακτη συμπαράσταση στις Ελληνικές προσπάθειες για Εθνική αποκατάσταση και την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού. Το Φιλελληνικό κίνημα δημιούργησε ένα θετικό κλίμα στην Ευρώπη και την Αμερική υπέρ του Εθνικού Αγώνα, τον υποστήριξε οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά. Ο Φιλελληνισμός ταυτίστηκε με την προάσπιση υψηλών αξιών όπως της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του πατριωτισμού, της ανδρείας και της αξιοπρέπειας. Ο Φιλελληνισμός αναζωπυρωνόταν σε κάθε προσπάθεια του Ελληνισμού να διεκδικήσει τα εθνικά του δίκαια, όπως στην Κρητική Επανάσταση του 1866-1869, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του σώματος των Γαριβαλδινών στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913.

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης: 8.30 – 15.30 καθημερινά – εκτός Τρίτης

(κλειστά την 25η Μαρτίου)

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας – Λαχανά 1 και Τζέλλα, Καρδίτσα

Τηλ. Επικοινωνίας 24410 -25219