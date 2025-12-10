Nέες οδηγίες για τη διακίνηση των ζωοτροφών από τις επιχειρήσεις

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σχετικά με θέματα ελέγχων και διακίνησης ζωοτροφών στα πλαίσια αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν o κ. Τσέτσιλας Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, ο Δρ Χρήστος Γούλας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, η κα Αικατερίνη Αντιπάτη Υπάλληλος του ίδιου τμήματος, η Δρ. Χρυσούλα Τερζούδη Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ο Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης Διευθυντής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς επίσης και Γεωπόνοι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών της περιοχής Θεσσαλίας ΔΑΟΚ και ΤΑΑΕ.

Εκτός των άλλων ανακοινώθηκαν οι νέες οδηγίες για τη διακίνηση των ζωοτροφών σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις ζωοτροφών/αγρότες που διαθέτουν/παράγουν ζωοτροφές που προορίζονται για αιγοπρόβατα ή και για αιγοπρόβατα, δύναται να τις διακινήσουν στην Επικράτεια με την προϋπόθεση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες όπου δεν διατηρούνται αιγοπρόβατα και τηρούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας σε οποιαδήποτε διακίνηση.

Για τις συγκεκριμένες διακινήσεις θα προτιμώνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών, σε μεγάλη απόσταση από εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται αιγοπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση, μέχρι την εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις προορισμού. Σε όλες τις διακινήσεις ζωοτροφών θα εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας σε οποιαδήποτε μετακίνηση αυτών σε όλη την Επικράτεια.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

α) απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση/εκφόρτωση και τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεων (τόπος, ημερομηνία και ώρα απολύμανσης, τιμολόγια αγοράς απολυμαντικών κτλ), καθώς και παραστατικών αγοράς απολυμαντικού διαθέσιμα τόσο στο μεταφορικό μέσο, όσο και στην επιχείρηση η οποία αποστέλλει την ζωοτροφή,

β) χρήση ιματισμού (φόρμας) και ποδοναρίων μιας χρήσης από τους μεταφορείς/οδηγούς καθώς και επιτόπια απόρριψη και καταστροφή των υλικών αυτών με το πέρας των εργασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης,

γ) φορητό εξοπλισμό απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς,

δ) τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από απολυμαντικούς σταθμούς των Περιφερειών την ίδια μέρα (στις περιοχές όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί και είναι σε λειτουργία) εντός του μεταφορικού μέσου και, ακολούθως, στην επιχείρηση η οποία αποστέλλει την ζωοτροφή.

ε) ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα/απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πωλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις τους