Το Πεδίον του Άρεως μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου και αναψυχής

Ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα του βόρειου τμήματος του Πεδίου Άρεως και να προσφέρει έναν νέο, σύγχρονο χώρο πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής στους πολίτες του Βόλου, παίρνει τον δρόμο προς την υλοποίηση. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας υπέγραψε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ με 3,1 εκατ. ευρώ.

Το Πάρκο στο Πεδίον του Άρεως βρίσκεται στη νοτιοδυτική είσοδο της πόλης, συνορεύει με τον λιμένα του Βόλου και με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η υφιστάμενη κατάσταση αυτής της περιοχής έχει χαρακτηριστικά έντονης υποβάθμισης και χρήζει άμεσης διαμόρφωσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.Περιμετρικά οι διαφορετικές χρήσεις γης που αναπτύσσονται καθώς και η αυξημένη κυκλοφορία της Λεωφόρου Αθηνών δημιουργούν όλο και περισσότερο την ανάγκη για έναν πιο ποιοτικό και ενιαίο υπαίθριο χώρο στη περιοχής ως αντιστάθμισμα στον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Δ. Κουρέτας

«Το υφιστάμενο Συνεδριακό Κέντρο αλλά και η ανέγερση του Μουσείου της Αργούς, που θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου συντελούν στο να αναβαθμιστεί γενικότερα η περιοχή. Παράλληλα, το συγκεκριμένο έργο σε συνδυασμό με τα ενταμένα έργα στο Πρόγραμμα Θεσσαλία, όπως η «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Σέκερη και Χέυδεν σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και κατασκευή ποδηλατόδρομου» και «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, θα αποτελέσει ένα δίκτυο δημιουργίας νέων πράσινων υποδομών για την περιοχή, που αλλάζει ριζικά», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας.

Η αλλαγή

Ο περιβαλλοντικά αναβαθμισμένος κοινόχρηστος χώρος του Πολυλειτουργικού Πάρκου Πεδίου Άρεως, στο βόρειο τμήμα, επιφάνειας περίπου 10 στρεμμάτων της περιοχής Νεαπόλεως του Δήμου Βόλου θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, αντισφαίρισης, skatepark, τοίχους αναρρίχισης, περιμετρικό στίβο) ζώνες αναψυχής και περιπάτου, αστικό εξοπλισμό, ζώνη όδευσης τυφλών με σήμανση και ράμπες όπου απαιτείται για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και στοιχεία όπως πινακίδες σήμανσης και φωτισμό.

Το Πεδίο του Άρεως έχει συνολική έκταση περίπου 60 στρεμμάτων, εντός της οποίας περιλαμβάνεται το υφιστάμενο πάρκο, καθώς και το κτίριο όπου στεγάζεται το Συνεδριακό – Εκθεσιακό Κέντρο, παραπλεύρως του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί το Μουσείο της Αργούς. Προβλέπεται η ανάπλαση του βόρειου τμήματος του πάρκου που γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η μελέτη προτείνει τη διαμόρφωση ενός «Αθλητικού Πάρκου» σύγχρονης φιλοσοφίας που θα αποτελέσει τόπο συνάντησης και δημιουργικής δραστηριότητας για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων , στη δημιουργία ζωνών αναψυχής και περιπάτου με τον απαραίτητο αστικό και άλλο εξοπλισμό:

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει :

-Ανακατασκευή του υφιστάμενου πεζο-ποδηλατόδρομου, ως νέα αποκλειστική λειτουργία πεζόδρομου (δυτικό τμήμα), πλάτους 2,20 μ., διπλής κατεύθυνσης, με έμφαση στη χρήση υλικών βιοκλιματικού χαρακτήρα, ώστε να δημιουργηθεί αμιγώς κίνηση πεζών εντός του πολυλειτουργικού πάρκου, εξασφαλίζοντας το αναγκαίο ελεύθερο πλάτος κίνησης καιχωρίς την εμπλοκή πεζών και ποδήλατων στην ίδια διαδρομή – αποφυγή ατυχημάτων.

-Ανάπλαση του οικοπέδου ως ενιαίου αστικού πάρκου, με ζώνες άθλησης, πολιτισμού και πρασίνου.

-Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων: ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης τυπικών διαστάσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς FIBΑ, ενός γηπέδου πετοσφαίρισης, τριών τραπεζιών επιτραπέζιας αντισφαίρισης, skatepark, χώρου κερκίδων 90 θέσεων, δύο τοίχων αναρρίχησης ύψους τουλάχιστον 3,50 μ., τριών μεταλλικών στεγάστρων, περιμετρικού στίβου με δύο κουλουάρ και χώρου με υπαίθρια όργανα γυμναστικής.

-Εγκατάσταση υπόγειου περιμετρικού δικτύου απορροής όμβριων άμεσα συνδεδεμένο με την υφιστάμενη υπόγεια δεξαμενή (ΔΕΥΑΜΒ) και συστήματος ύδρευσης.

-Νέος φωτισμός του συνολικού χώρου του αθλητικού πάρκου με ειδικές προδιαγραφές και νέο ηλεκτρολογικό δίκτυο.

-Φύτευση χώρων πρασινού (χαμηλού και υψηλού).

-Αρδεση χώρων πρασίνου. Αστικός εξοπλισμός.

-Αθλητικός Εξοπλισμός

-Ιδιοκατασκευές εξοπλισμού από αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα.)

– Αστικό και λοιπό εξοπλισμό (φωτιστικά σώματα, καθιστικά, ποδηλατοστάσια, κάδοι απορριμμάτων, πέργκολες κα)